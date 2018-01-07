Boeing и SpaceX начнут доставлять астронавтов на МКС в 2019 году - ВИДЕО

В 2018 году Boeing и SpaceX проведут серию испытаний космических такси, которые в будущем будут доставлять астронавтов NASA на орбиту. Если тесты пройдут успешно, то космическое агентство начнет использовать корабли частников для полетов на МКС. Для NASA контракты с частными компаниями стали условием выживания, так как собственные разработки агентства продвигаются медленно и не слишком эффективно, передает Day.Az со ссылкой на hightech.fm.

Всего с 2019 по 2024 годы Boeing и SpaceX совершат не менее 6 пилотируемых полетов на космическую станцию, сообщает NASA в своем блоге. Первые испытания космической техники частников состоятся уже в этом году. Компании будут проводить тестовые запуски на площадках Космического побережья во Флориде. В этом районе сосредоточены основные пусковые площадки NASA, в том числе Космический центр Кеннеди и база ВВС на мысе Канаверал.

В 2018 году NASA проверит работу и безопасность космических систем Boeing и SpaceX. Если техника будет соответствовать требованиям, то космическое агентство выдаст частникам сертификат на пилотируемые запуски.

Доставлять астронавтов на МКС будут корабли Starliner от Boeing, которые будут запускаться с помощью ракеты United Launch Alliance Atlas V, а также космические грузовики Crew Dragon от SpaceX - ракетой Falcon 9.

С 2003 года NASA пользовалась услугами российских космических такси. Американские астронавты летали на МКС на "Союзах". Однако агентство уже неоднократно говорило о планах отказаться от российских услуг и стать автономным. В своей публикации NASA отмечает, что именно Boeing и SpaceX помогут США вновь проводить пилотируемые запуски.

Агентство подробно описало, какие испытания проведут обе компании в 2018 году. Так, Boeing протестирует работу двигателей, парашютов и ключевых систем ракеты и космического корабля, а также подготовит пусковую площадку для пилотируемых миссий.

SpaceX тоже ведет подготовку к запускам. В разработке у компании Илона Маска находится шесть кораблей Crew Dragon. Также SpaceX работает над скафандрами для астронавтов, ракетными двигателями Draco и SuperDraco. Первый демонстрационный полет на МКС в пилотируемом режиме компания совершит во втором квартале 2018 года.

В конце ноября стало известно, что NASA планирует повысить требования безопасности к кораблям SpaceX и Boeing. Агентство будет проводить собственные инспекции, чтобы сократить риски при запуске кораблей. Кроме того, компании должны снизить статистическую вероятность аварий до одного случая на 270 полетов, что в 4 раза меньше, чем было установлено до сих пор.

Действующие в США законы также пока стоят не на стороне частников, но скоро эта ситуация может измениться. NASA уже пошло на первые уступки и в конце прошлого года впервые позволило SpaceX доставить на МКС грузы с использованием уже летавших ракеты и космического грузовика.

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