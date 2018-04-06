Что такое катаракта и как ее лечат?

Многие люди зрелого и пожилого возрасте со временем отмечают, что их зрение ухудшается - примерно в 30-40% случаев это оказывается связано с катарактой, помутнением хрусталика. Хрусталик быстро мутнеет из-за нарушения обменных процессов, обмена веществ внутри глаза.

Day.Az со ссылкой на Вести расскажет читателям о том, что такое катаракта, почему она возникает и как ее лечат.

Катаракта обычно возникает не ранее 40 лет, однако в последние годы наблюдается омоложение заболевания. Примерно у 60-90% людей старше 60 лет диагностируют катаракту.

Если не лечить катаракту, то зрение постепенно снижается и может достичь состояния, когда пациент не может различать предметы, т.е. слепота. Помимо этого развитие катаракты может привести к осложнениям: появлению и прогрессированию близорукости (за счет набухания вещества хрусталика); вторичной глаукоме; иридоциклиту; разрушению капсулы хрусталика с вывихом мутного ядра. Сейчас согласно данным Всемирной организации здравоохранения в мире проживает около 20 миллионов человек, ослепших из-за катаракты.

Большинство пациентов совершают типичную ошибку - при ухудшении зрения, появлении расплывчатой, нечеткой картинки, они не обращаются к врачу, а решают подождать и понаблюдать. У нас бытует такое мнение и среди пациентов о том, что катаракта должна созреть.

В результате оказывается, что пациенты в течение нескольких лет ходят с дискомфортным для них зрением - им сложно выполнять свои рабочие обязанности, просто что-то делать в быту. Как только при катаракте появляется ощущение снижения зрения и при этом оно нарушает нормальную размеренную жизнь, надо решать вопрос об оперативном вмешательстве.

Катаракта лечится оперативно. Технология проведения операции на сегодняшний день отработана, операция высокотехнологичная, очень надежная и совершенно безболезненная процедура. Осуществляется она через микропроколы, длится около 15 минут. Сначала необходимо удалить помутневший хрусталик, а потом, после этого, установить искусственный - линзу.

Искусственные хрусталики делаются из специальных оптических материалов, в последнее время - из мягких складывающихся полимеров (акрила, силикона). Основное их предназначение - замена естественного хрусталика для фокусировки четкого изображения на сетчатку глаза. Каждому больному индивидуально рассчитывается сила хрусталика, нужная именно для его глаза.Производство и поставка искусственных хрусталиков в клиники осуществляется по их силовой характеристике, то есть по диоптриям.

После операции пациентам не требуется наложения швов, нахождения в стационаре, нет дискомфорта и неприятных болевых ощущений. Послеоперационные ограничения минимальны и они практически не меняют привычный уклад жизни пациента.

Чем раньше сделать операцию, тем проще она проходит. Начальное помутнение хрусталика устранить проще, чем полное. На ранних стадиях операция проходит быстрее, эффективность гораздо выше и самое главное, человек не страдает несколько лет отсутствием качественного зрения.

Самым важным является расчет искусственного хрусталика. Когда все рассчитано правильно, то буквально через час-другой после операции пациент начинает видеть качественно, зрение возвращается к 100%, даже если до операции оно было на уровне 30-40%. После операции многим пациентам очки становятся больше не нужны.

Многие пациенты после операции говорят, что зрение становится настолько ярким и четким, что им приходится заново привыкать ко всему этому, а, между тем, такое - красочное и объемное зрение - это норма, оно таким и должно быть. Пациенты просто забывают о том, что раньше, до того как хрусталик помутнел, они так и видели.

Пациентам необходимо помнить и другое. Как показывает практика, подавляющее большинство людей сталкиваясь в своей жизни с симптомом понижения зрения, считает, что это катаракта и как правило не спешат показаться офтальмологу. Думают, что всегда успеют показаться и, соответственно, прооперироваться, ведь это сделали многие их знакомые и все у них нормально.

К великому сожалению такая самодиагностика нередко заканчивается печально, больной приходит "с якобы катарактой", а там оказывается совершенно другое заболевание глаз. И помочь этому человеку из-за позднего обращения становится уже невозможно. Помните, что практически все заболевания глаз протекают с снижением зрения, а потому лучше лишний раз показаться врачу, чем запустить болезнь!

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