Ученые выступили с заявлением по поводу потайных комнат в гробнице Тутанхамона - ВИДЕО

8 мая 2018 11:30

Гробницу фараона Тутанхамона исследовали радиолокационным оборудованием. Проведенный опыт позволил получить неопровержимые доказательства отсутствия в ней каких бы то ни было потайных комнат, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Звезда" публикует кадры испытаний не имеющего аналогов в мире комплекса...

Итальянские ученые из Туринского политехнического университета смогли "проникнуть сквозь землю" с помощью радара. Данные его работы позволили сделать вывод, что мнение о наличии скрытых помещений в гробнице не соответствует действительности. Экспертов, веривших в "тайную комнату", постигло разочарование. Предполагалось, что за стеной гробницы Тутанхамона может находиться усыпальница его мачехи - царицы Нефертити, чье место захоронения является одной из главных загадок египтологии.

Между тем, также в Египте, южнее Луксора, археологами была обнаружена гробница, принадлежавшая ювелиру фараона, жившему более 3,5 тысяч лет назад. Находится она на западном берегу реки Нил, в месте, где хоронили приближенных правителя. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Тутанхамон и тайная комната: ученые разгадали загадку гробницы фараона

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az