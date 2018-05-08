Ученые выступили с заявлением по поводу потайных комнат в гробнице Тутанхамона - ВИДЕО

Гробницу фараона Тутанхамона исследовали радиолокационным оборудованием. Проведенный опыт позволил получить неопровержимые доказательства отсутствия в ней каких бы то ни было потайных комнат, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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Итальянские ученые из Туринского политехнического университета смогли "проникнуть сквозь землю" с помощью радара. Данные его работы позволили сделать вывод, что мнение о наличии скрытых помещений в гробнице не соответствует действительности. Экспертов, веривших в "тайную комнату", постигло разочарование. Предполагалось, что за стеной гробницы Тутанхамона может находиться усыпальница его мачехи - царицы Нефертити, чье место захоронения является одной из главных загадок египтологии.

Между тем, также в Египте, южнее Луксора, археологами была обнаружена гробница, принадлежавшая ювелиру фараона, жившему более 3,5 тысяч лет назад. Находится она на западном берегу реки Нил, в месте, где хоронили приближенных правителя.

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