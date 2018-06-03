В Нигерии вооруженные люди напали на деревню
Группа вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара, погибли 15 человек.
Как передает Day.Az, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство NAN со ссылкой на сотрудника по связям с общественностью полиции штата Мухаммада Шеху.
По словам Шеху, злоумышленники 1 июня вошли в деревню Закуна и украли из деревни коров. Группа местных жителей дала нападавшим отпор и обратила их в бегство. Тем не менее, бандиты вскоре вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.
"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", - приводит агентство слова Шеху. Он добавил, что в районе разместили усиленную охрану.
Полиция начала расследование произошедшего.
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