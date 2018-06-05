Вратарь-мусульманин нашел способ накормить команду во время матча в Рамазан - ВИДЕО

Вратарь сборной Туниса по футболу нашел способ накормить голодающих в Рамазан членов команды прямо во время товарищеского матча перед чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщает "Би-би-си".

Муэз Хассен (Mouez Hassen) получил травму на поле во время игр с Турцией и Португалией. Однако оба раза игра останавливалась сразу после заката, когда мусульманам можно прервать пост и принять пищу. Игроки тут же бежали к тренерам, которые давали им еду и воду, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В обоих случаях травмы были несерьезные, и вратарь продолжал игру. Отмечается, что после таких перерывов сборная начинала играть лучше. До остановки Португалия вела со счетом 2:1, однако после того, как спортсмены подкрепились, счет сравнялся. Матч с Турцией также закончился ничьей 2:2.

Сам Хассен в ответ на подозрения написал в своем Twitter: "Вообще-то было больно".

Рамазан - один из пяти столпов ислама - обязательный для мусульман пост. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. В 2018 году он длится с 16 мая по 14 июня.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.

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