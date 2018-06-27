Израиль вновь отказался признавать т.н. "геноцид армян"

Израильский парламентарий Тамар Зандберг сообщила, что сняла с голосования предложение о признании так называемого "геноцида" армянского народа в связи с отсутствием поддержки со стороны правящей коалиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, обсуждение инициативы на пленарном заседании Кнессета должно было состояться во вторник, и теперь отложено на неопределенный срок.

Надежды преодолеть многолетнюю оппозицию правительства у сторонников инициативы возникли на фоне резкого обострения израильско-турецких отношений со взаимной высылкой послов и генеральных консулов. Причиной дипломатического кризиса стало возмущение, которое вызвала в Анкаре гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

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