В Украине cгорел поезд: люди выпрыгивали из окон - ВИДЕО

В Ивано-Франковской области в Украине загорелся пассажирский поезд, в результате чего полностью выгорел один из вагонов, сообщает группы dtp.kiev.ua в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось в городе Коломыя. В результате пожара люди начали спасаться, кто как мог.

"Пригородный поезд на три вагона загорелся на переезде в районе улиц Галицкий путь. Из поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли. На месте работали сотрудники ГСЧС, бригады скорой помощи и спасатели. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания", - говорится в сообщении.

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