Британская королева отказалась от нужной операции

Британская королева Елизавета II отказывается от необходимой ей операции на коленях, чтобы не пропускать запланированные приемы. Об этом изданию The Sun рассказал источник в Букингемском дворце, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, 92-летняя британская королева с трудом поднимается со стула. Во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне она якобы жаловалась друзьям, что ее колени "капризничают". "Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", - подытожил источник. Он также заявил, что королева "не хочет создавать шумиху".

Сообщается, что в мае королева сделала операцию на глаза по удалению катаракты. Из-за этого она посещала мероприятия в темных очках. Тем не менее на свадьбу своего внука, принца Гарри, она пришла без них.

Королева известна крепким здоровьем: несмотря на возраст, она регулярно катается на пони и иногда сама садится за руль. Елизавета II больше не выезжает за пределы страны, но ведет активную общественную жизнь: в 2017 году королева присутствовала на 296 мероприятиях.

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