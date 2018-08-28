Рыбаки сняли на камеры неожиданный прыжок крокодила в их лодку - ВИДЕО

28 августа 2018 14:14

Австралийские рыбаки засняли на видео момент, когда в их лодку запрыгнул крокодил. Видеозапись опубликована на фейсбуке Suzuki Marine Aust/NZ.

На кадрах видно, что хищник поначалу плавал рядом с судном, а затем неожиданно прыгнул в лодку, сбил стул и упал обратно в воду. Никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Где произошел инцидент, не сообщается. Комментаторы предположили, что это север страны, возможно, штат Квинсленд.

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Австралийские рыбаки сняли на видео неожиданный прыжок крокодила в их лодку

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