Рыбаки сняли на камеры неожиданный прыжок крокодила в их лодку - ВИДЕО

Австралийские рыбаки засняли на видео момент, когда в их лодку запрыгнул крокодил. Видеозапись опубликована на фейсбуке Suzuki Marine Aust/NZ.

На кадрах видно, что хищник поначалу плавал рядом с судном, а затем неожиданно прыгнул в лодку, сбил стул и упал обратно в воду. Никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Где произошел инцидент, не сообщается. Комментаторы предположили, что это север страны, возможно, штат Квинсленд.

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