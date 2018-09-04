Биткоин продолжает дорожать

Биткоин (bitcoin) во вторник продолжает дорожать, аналитики ожидают продолжения этой тенденции в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.47 по бакинскому времени биткоин дорожал на 0,62%, до 7,276 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,54% - до 7,297 тысячи долларов.

Другие криптовалюты при этом дешевеют: Ethereum - на 1,53%, до 285,54 доллара, Ripple - на 1,44%, до 0,333 доллара, Bitcoin Cash - на 0,26%, до 625,86 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 236 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

"Ранее я писал, что с 23 августа началась бычья фаза, которая продлится примерно до 6-7 сентября. К 3 сентября я ждал курс биткоина на уровне 7,65 тысячи долларов. Есть мнение, что максимум 7,429 тысячи устоит, а цена развернется вниз до 6 сентября", - рассказал РИА Новости аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Исполнительный директор Zichain Сергей Ковтуненко считает, что курс биткоина может достичь отметки в 7,4-7,5 тысячи и не исключил повторного тестирования сопротивления в 8 тысяч долларов за монету.

"За неделю со вторника, 28 августа, биткоин прибавил еще 5,4% к доллару, зафиксировав вторую неделю последовательной положительной динамики", - уточнил Ковтуненко. Он также отметил, что неприятие рисков на рынках традиционных активов, в частности кризис фиатных валют развивающихся рынков, не затронуло рынок криптовалют - биткоин продемонстрировал отрицательную корреляцию, продолжая расти в цене вместе с ростом спроса.

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