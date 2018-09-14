Бессмысленную жестокую драку английских футбольных фанатов сняли на камеры - ВИДЕО

В Сети опубликовано видео драки между английскими футбольными фанатами. Члены нескольких британских группировок схлестнулись в безлюдном месте в одном из графств Англии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, что хулиганы часто безуспешно старались покалечить своих оппонентов.

По всей видимости, победитель этого противостояния выявлен не был. Фанаты пожали друг другу руки и поспешили разойтись.

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