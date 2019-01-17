Мэрайя Кэри узнала цену армянской благодарности - Азарян шантажирует звезду

Не успела Мэрайя Кэри оправиться от громкого скандала со своим экс-менеджером и бизнес-партнером Стеллой Булочников, как певица вновь судится со своей бывшей сотрудницей.

Как передает Day.Az со ссылкой на news.am, Мэрайя Кэри обратилась в суд с жалобой на бывшего ассистента Лианну Азарян: она угрожает звезде обнародованием личных видеороликов, которые могут навредить карьере певицы и личным отношениям.

За "молчание" армянка требует немало - восемь миллионов долларов. К слову, что именно на видео, неизвестно, однако они описываются как "интимные". Скорее всего, там действительно сцены сексуального характера, раз Азарян грозится продать их прессе. Кроме того, экс-ассистент Кэри утверждает, что кадры уже были показаны друзьям ответчика.

В иске на три миллиона долларов, который Мэрайя подала против своего бывшего партнера, говорится о том, что все попытки мирно вернуть эти видеозаписи оказались безрезультатными. Также Кэри отмечает, что помощница вела себя недобросовестно: пользовалась кредитной картой звезды для покупки личных вещей, а также ее большими скидками и бонусами.

В иске также сказано, что Мэрайя платила Лианне 327 тысяч долларов в год и уволила помощницу в 2017 году, после того как узнала о ее непорядочных действиях - именно тогда и начался шантаж.

Чем же именно дело закончится на этот раз, пока остается только догадываться! К слову, не так давно Мэрайя призналась, что уже много лет страдает от биполярного расстройства - возможно, в этом и кроется основная причина ее проблем с бывшими коллегами.