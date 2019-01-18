Обезумевший носорог загнал людей на деревья в Индии - ВИДЕО

Агрессивный носорог устроил настоящий хаос на фестивале в Индии, заставив людей в панике разбегаться в стороны. Кадры были опубликованы на YouTube.

Как уточняет издание The Daily Mail, животное могло сбежать из Национального парка Казиранга, который расположен на берегу реки Брахмапутры, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, как млекопитающее сначала преследует несколько жертв, а затем кидается в толпу людей, заставляя их в панике взбираться на деревья.

Однако спустя мгновение носорог потерял интерес к кричащим людям и просто скрылся с "места преступления". При этом животное даже не обратило внимание на тех, кто от безысходности упал на колени и закрыл голову руками.

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