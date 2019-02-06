В Бельгии министр ушла с поста из-за высказывания об участниках экомаршей

Министр окружающей среды и сельского хозяйства Фландрии (регион на севере Бельгии) Йоке Шаувлиге объявила об отставке после своих неосторожных высказываний в адрес участников акций в защиту климата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила телерадиокомпания RTBF, министр подверглась шквалу критики после своего заявления, что многотысячные экомарши, в течение нескольких недель проводившиеся в Брюсселе и ряде других городов Бельгии, являются не проявлением гражданской активности, а результатом манипулирования со стороны экологических организаций, которые преследуют собственные политические цели.

Отмечается, что Шаувлиге при этом утверждала, что данную информацию она якобы получила от службы госбезопасности Бельгии. После резко критических заявлений политиков и общественности в свой адрес министр, пользовавшаяся до этого большой популярностью у населения Фландрии, призналась, что ее утверждения не соответствуют действительности, объяснив свои слова усталостью и повышенной нервозностью.

Несмотря на скандальность ситуации, партия "Христианские демократы и фламандцы", которую представляет Шаувлиге, решила не выводить ее из партийного списка по выборам в Европарламент в мае 2019 года.



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