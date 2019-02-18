Поезд сошел с рельсов в Швейцарии - ВИДЕО

18 февраля 2019 09:07

В Швейцарии с рельсов сошел немецкий высокоскоростной поезд ICE ("Междугородный экспресс"). Инцидент произошел вечером около вокзала города Базель, сообщило агентство ДПА.

Поезд с 240 пассажирами направлялся из Берлина в швейцарский курортный город Интерлакен. Все пассажиры были эвакуированы.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Экстренные службы находятся на месте ЧП, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Поезд сошел с рельсов в Швейцарии

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