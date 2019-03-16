Жительница Лестершира (Англия), работающая на автозаправке, пострадала во время выполнения своих обязанностей, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На кадрах, снятых несколькими камерами видеонаблюдения, можно видеть, как некий автомобилист, заправив машину, вознамерился уехать, но при этом он как-то не подумал, что за бензин нужно заплатить.

Зато об этом отлично знала сотрудница, которая бросилась вдогонку за нерадивым клиентом. Казалось бы, женщине удалось заблокировать автомобилисту путь, но не тут-то было, ведь тот сбил её. После этого водитель сначала притормозил, но быстро решил, что задерживаться на заправке ему не стоит.

Пострадавшую доставили в больницу, где, к счастью, выяснилось, что она отделалась синяками. А вот с водителем теперь очень хотят познакомиться полицейские. Неоплаченный бензин - это одно, а вот нападение на сотрудницу является куда более серьёзным делом.

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