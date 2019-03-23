Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе главка столичной полиции, передает Day.Az.

По данным полиции, драка произошла накануне вечером в бизнес-центре по адресу: улица Карьер, 2А, стр. 1. Группа людей из хулиганских побуждений выстрелом из неустановленного оружия ранила в ногу мужчину 1972 года рождения. Также во время конфликта нападавшие избили мужчину 1982 года рождения, он получил ушиб глаза.

"Пострадавшим была оказана медпомощь, нападавшие были задержаны", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").