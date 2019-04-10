Поезд и болид идут ноздря в ноздрю, но тут на проспекте загорается красный сигнал светофора - гонка проиграна! Признавший поражение пилот тоже пересаживается в метро и встречается с любимой девушкой. Для съемок рекламы использовали автомобиль TATUUS FA010. За три секунды "Татуус" разгоняется до 100 километров в час, так что если бы такая гонка состоялась бы в реале, ее исход был бы диаметрально противоположным, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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