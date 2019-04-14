Боевики обстреляли рынок в Сирии
14 апреля 2019 16:57 82
По меньшей мере шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками сирийского Алеппо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье агентство SANA.
По его данным, боевики обстреляли рынок на улице Нил. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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