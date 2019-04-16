Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром. Самолет должен был вылететь в 8.00 по местному времени из аэропорта города Хух-Хото в город Чифэн в автономном районе Внутренняя Монголия, однако около 7.50 сотрудники службы безопасности заметили, что один из пассажиров бросает какие-то предметы в сторону двигателя самолета. Экипаж самолета немедленно оповестил полицию и принял решение провести проверку.

Согласно опубликованному заявлению авиакомпании, правоохранительные органы выяснили, что 66-летний пассажир по фамилии Ян, пол которого не уточняется, бросил в сторону самолета на удачу шесть металлических монет. Все шесть монет были найдены, однако чтобы избежать возможных рисков и обеспечить безопасность полета, авиакомпания приняла решение заменить борт и рейс был задержан на два часа.

Тем временем полиция задержала пассажира для дальнейшего разбирательства, а авиакомпания оставила за собой право привлечь его к ответственности.

Это уже далеко не первый подобный случай в Китае. Ранее в марте за аналогичные действия были задержаны две пассажирки авиакомпании LuckyAir, рейс был задержан, а 260 пассажиров эвакуированы. В феврале этого года после подобного же случая авиакомпания из-за задержки понесла финансовые потери в размере около 14 миллионов юаней (около 2,1 миллиона долларов) и заявила, что намерена подать иск на нарушителя.

Схожий инцидент произошел в июне 2018 года, когда рейс авиакомпании China Southern Airlines CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу со 150 пассажирами на борту отложили после того, как сотрудники аэропорта задержали пассажирку, бросавшую монеты в двигатель самолета. Позже выяснилось, что монетки старушка бросала на удачу, а по причине ее преклонного возраста власти решили не подвергать женщину наказанию.