В Грузии произошли столкновения между спецназом и протестующими
21 апреля 2019 16:57 188
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье с местными жителями, протестующими против строительства ГЭС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Когда у МВД есть 15 пострадавших служащих, когда горят тракторы и техника, надо заботиться о другом, о ситуации в связи с ГЭС поговорим потом", - заявил журналистам Гахария, прибывший в Панкисское ущелье.
Министр рассказал, что противостояние началось после того, как местные жители начали закидывать камнями правоохранителей. По его словам, дополнительные силы МВД были мобилизованы тогда, когда ситуация уже была напряженной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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