Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье с местными жителями, протестующими против строительства ГЭС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда у МВД есть 15 пострадавших служащих, когда горят тракторы и техника, надо заботиться о другом, о ситуации в связи с ГЭС поговорим потом", - заявил журналистам Гахария, прибывший в Панкисское ущелье.

Министр рассказал, что противостояние началось после того, как местные жители начали закидывать камнями правоохранителей. По его словам, дополнительные силы МВД были мобилизованы тогда, когда ситуация уже была напряженной.