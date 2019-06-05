В Калифорнии (США) на камеру видеорегистратора попало страшное ДТП, которое устроил пьяный водитель пикапа. Ролик публикуют в "Фейсбуке" и "Твиттере" безутешные родственники погибшего и пострадавших в результате аварии.

Судя по кадрам, нетрезвый водитель двигался с огромной скоростью, лихо обгоняя другие автомобили на шоссе. В какой-то момент у него не получилось перестроиться, и пикап буквально разорвал своей массой одну из машин.

- Сегодня в Калифорнии пьяный водитель врезался в несколько машин, убив одну женщину и ранив других. Мой брат в критическом состоянии, у него сломаны рёбра, нога и позвоночник... Мои соболезнования людям, потерявшим сегодня члена семьи, а я буду продолжать молиться за моего брата и других, пострадавших в этом ДТП, - написала в "Фейсбуке" сестра одного из пострадавших.

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