Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приложить усилия для того, чтобы избежать новой холодной войны.

"В последнее время модно говорить о том, что возникает одна держава, другая держава несколько снижает свое влияние. И это семена конфликтов. В свое время подъем Афин, и опасения, которые это вызвало в Спарте, сделали неизбежной Пелопоннесскую войну. Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления. Чтобы решали проблему глобального политического потепления, которая может подорвать движение к целям развития и подорвать безопасность", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.



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