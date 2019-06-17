В Стамбуле в районе Фатих произошла перестрелка между чеченцами. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате перестрелки тяжело ранены два участника инцидента.

Также сообщается, что перестрелка произошла в одном из отелей в районе Фатих.

О других деталях инцидента не сообщается. По данным СМИ, остальным участникам перестрелки удалось скрыться с места преступления.

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