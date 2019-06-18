Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении Росстата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также поднялись цены на ряд других нефтепродуктов - на газовый стабильный конденсат (на 18 процентов), на сжиженные пропан и бутан (на 8,4 процента), на нефтяной кокс (на 5 процентов), на прочие нефтяные газы (на 11,8 процента). Сырая нефть подорожала за этот период на 4,5 процента.

С 3 по 9 июня, по данным Росстата, бензин подорожал в 58 регионах России. Наиболее сильный рост был зафиксирован в Кызыле (1,4 процента), Костроме и Чите (0,9 процента). В ряде городов цены снизились - например, в Севастополе (0,8 процента), Горно-Алтайске (0,5 процента), Симферополе (0,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась за неделю на 0,3 процента.

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