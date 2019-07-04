Анкара совместно с Токио готовы к посредничеству для урегулирования конфликта между США и Ираном. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.

"В ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ (на саммите лидеров G20 в Осаке) он спросил, могли бы мы действовать совместно в этой ситуации (американо-иранского конфликта)? Я ответил, почему бы и нет. Я могу переговорить и с (президентом Ирана Хасаном) Роухани, и с (верховным лидером страны Али) Хаменеи. А можно и с обоими. В этом нет никаких проблем", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Китай, его цитирует газета Sabah.

Он отметил, что Япония, как и Турция, не одобряет американские санкции против Ирана, добавив, что никто в мировом сообществе не хочет стать "частью этого кризиса".

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