Вооруженные силы США в начале следующего года начнут боевые испытания бронированного робота Robotic Combat Vehicle (RCV), предназначенного для транспортировки личного состава сухопутных войск и его огневой поддержки. Задача тестов - отладить взаимодействие "умного" танка и солдат на поле боя, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

RCV создан по образу бронетранспортера M113, основного БТР армии США. Управляют им члены экипажа, находящиеся в другой машине - Mission Enabler Technologies-Demonstrator (MET-D) на базе гусеничной платформы "Брэдли" улучшенного типа. MET-Ds оснащается камерами и башней, которой можно управлять дистанционно с помощью сенсорных панелей.

Предполагается, что "умный" БТР сможет быть направлен в зону боевых действий солдатами, находящимися на значительном удалении от линии огня. Однако RCV - это только прообраз будущей платформы, на базе которой впоследствии будет создана полноценная боевая машина.

Испытания интеллектуальной бронетехники пройдут в несколько этапов. В марте 2020-го в Форт-Карсоне (штат Колорадо) на поле проверят два MET-D, внутри которых будут находиться водитель, стрелок и четыре солдата, и четыре RCV. В 2021-м состоятся маневры на уровне военной кампании. Заключительная фаза запланирована на 2023-й: в ней поучаствуют шесть MET-D, четыре M113 RCV и еще четыре RCV среднего и тяжелого класса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!