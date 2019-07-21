https://news.day.az/world/1139940.html Мужчина расстрелял надоедливых соседей в России
Мужчина расстрелял надоедливых соседей в России
Мужчина расстрелял соседей после ссоры в одном из городов Подмосковья. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что ЧП произошло в поселке Мартыновское в Ступинском районе.
Уточняется, что мужчина расправился с соседями с помощью травматического оружия.
Известно, что в ходе стрельбы два человека получили различные травмы, еще одного госпитализировали.
Следователи работают на месте инцидента. Преступник задержан, с ним также работает полиция.
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