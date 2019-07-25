Компания Boeing приняла решение не принимать участия в конкурсе на право реализовать программу замены старых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования на новые. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После многочисленных попыток снять основания для беспокойства в отношении процедуры закупки Boeing проинформировал ВВС США о том, что при нынешнем подходе к вопросу приобретения не будет направлять заявку на системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD)", - приводит газета выдержку из заявления компании. "Мы тщательно изучили данные проблемы и пришли к заключению о том, что нынешний подход к приобретениям не обеспечивает уровень, достаточный для справедливой конкуренции", - поясняется в заявлении.

Газета оценивает потенциальный объем упомянутой выше программы в более $60 млрд, а первого этапа - в $11 млрд. Единственным претендентом на получение соответствующего контракта Пентагона остается компания Northrop Grumman ("Нортроп Грумман"). Минобороны США наметило решить судьбу контракта в первой половине 2020 года.

Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса в мае сообщила о планах начать замену МБР шахтного базирования Minuteman III ("Минитмен-3") на новые, находящиеся на стадии разработки системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), в 2028 году. "У нас больше нет запаса времени для того, чтобы продлевать эксплуатацию Minuteman, потому что это будет не только дороже, чем создавать GBSD, но и лишит нас гибкости, поскольку у нас не будет современных вооружений", - пояснила Лорд.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!