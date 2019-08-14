NASA показала, какое влияние высокие температуры оказали на крупный ледник в Исландии.

Как сообщает mashable.com, за последние 30 лет ледник Окджокулл исчез полностью. В 2014 году он был объявлен мертвым, передает Day.Az.

Отмечается, что когда-то его площадь составляла порядка 38 кв. километров. Однако уже в 1978 году она сократилась до 3 кв. километров. Таким образом, как утверждают специалисты, он таял на протяжении всего XX века.

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