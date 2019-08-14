https://news.day.az/world/1146985.html NASA показала, как за 30 лет исчез крупный ледник в Исландии - ВИДЕО
NASA показала, как за 30 лет исчез крупный ледник в Исландии - ВИДЕО
NASA показала, какое влияние высокие температуры оказали на крупный ледник в Исландии.
Как сообщает mashable.com, за последние 30 лет ледник Окджокулл исчез полностью. В 2014 году он был объявлен мертвым, передает Day.Az.
Отмечается, что когда-то его площадь составляла порядка 38 кв. километров. Однако уже в 1978 году она сократилась до 3 кв. километров. Таким образом, как утверждают специалисты, он таял на протяжении всего XX века.
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