Редчайшая антилопа случайно попала в объектив немецких зоологов. До этого момента ученые не могли обнаружить это животное на протяжении многих лет, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Речь идет о танзанийском дукере, известном также как дукер Аббота. Эта антилопа попала 105 раз на кадры, снятые видеоловушками на горе Килиманджаро в Танзании. Всего камеры были установлены в 66 точках.

По данным исследователей из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана, антилопы попали на видео в 11 местах на высоте от 1 920 до 3 849 метров над уровнем моря.

Помимо танзанийских дукеров, исследователям удалось снять и других животных: кустарниковых свиней, дикобразов, а также малых куду, бабуинов и сервала необычного черного окраса, говорится в сообщении университета в Facebook.

Впервые танзанийский дукер попал на снимок в 2003 году. Антилопа сама по себе небольшая: в холке она достигает 65 сантиметров с рожками длиной от восьми до 12 сантиметров. Исследователи не исключают, что танзанийские дукеры могут охотиться и поедать других животных.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!