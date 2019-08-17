Американские власти спасли более 300 ежей, двух кенгуру, павлина и большого питона и других животных, которые незаконно содержались в доме в штате Мичиган на северо-востоке США. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в местной полиции.

В полицию города Ромьюлус по поводу незаконного содержания экзотических животных дома обратился "сознательный гражданин". После чего служащие отдела по контролю за животными и полицейские произвели обыск в одном из зданий города, где и обнаружили животных.

"Там было более 300 ежей, 6 кроликов породы фландр, 3 крупных игуаны, 2 кенгуру, павлин, песец и по-настоящему большая змея... сетчатый питон длиной в 16 футов (около 5 метров) и массой в 200 фунтов (примерно 90 кг)", - говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Они сравнили ситуацию с третьей частью фильма "Джуманджи" и добавили, что всех животных передали людям, которые смогут о них позаботиться. Также правоохранители смогли идентифицировать подозреваемого.

Газета Detroit News отмечает, что животные были обнаружены на территории небольшого торгового центра. При этом детектив полиции Ромьюлуса Келли Фрагодт заявила, что владение экзотическими животными в городе признано незаконным. По ее словам, в отношении подозреваемого выдвинуты уголовные обвинения.

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