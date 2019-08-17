https://news.day.az/world/1148142.html В Турции перевернулся автобус, погиб 1 человек, 28 получили ранения
В Турции перевернулся автобус, погиб 1 человек, 28 получили ранения
В Турции перевернулся автобус, двигающийся по маршруту Чанаккала-Стамбул.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате ДТП погиб 1 человек, 28 получили ранения.
Авария произошла на дороге Чанаккала-Бурса. Причиной послужила скользкая, после дождя трасса, в результате чего водитель автобуса потерял управление.
Раненые были госпитализированы в близлежащие больницы.
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