В Турции перевернулся автобус, двигающийся по маршруту Чанаккала-Стамбул.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате ДТП погиб 1 человек, 28 получили ранения.

Авария произошла на дороге Чанаккала-Бурса. Причиной послужила скользкая, после дождя трасса, в результате чего водитель автобуса потерял управление.

Раненые были госпитализированы в близлежащие больницы.

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