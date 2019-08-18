Антиправительственные демонстранты у законодательного собрания Гонконга стучат зонтами по ограждениям, но радикальных действий не предпринимают, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Они также выделают провокационные крики в адрес полиции, хотя правоохранителей пока не видно.

Большая толпа собралась на мосту напротив здания, сравнительно небольшая часть активистов время от времени стучат зонтами по установленным двухметровым барьерам вокруг здания, заглядывают в отверстия между ограждениями и иногда запрыгивают на них под подбадривающие крики толпы.

Они светят в здание лазерами и фонарями, выкрикивают оскорбления в адрес полиции, но серьёзных попыток прорваться к зданию не предпринимают. Самой полиции пока нигде не видно.

Демонстранты не установили никаких барьеров на дорогах и уступают дорогу, когда проезжают машины.

Активисты одеты в чёрные одежды, маски, шлемы, у некоторых рации, кое-кто несет британские и американские флаги.



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