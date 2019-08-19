Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах.

Судно приземлилось в аэропорту города Понта-Делгада, получив значительные повреждения корпуса, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Самолет Delta Airlines следовал из Нью-Йорка. Представители авиакомпании приняли решение отменить обратный рейс, сообщает Airlive.

При этом не уточняется, пострадал ли в результате жесткой посадки кто-нибудь из пассажиров или членов экипажа.

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