МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Структуры РПК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры городов Диярбакыр, Мардин и Ван Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены", - говорится в сообщении.

Сообщается о назначении исполняющих обязанности мэров этих городов, обысках в мэриях, а также о задержании 418 человек в 29 турецких провинциях по обвинению в связях с РПК.

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