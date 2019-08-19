Власти Китая надеются, что США сдержат свое слово и отменят ограничения на поставки американскими компаниями своей продукции и услуг китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время встречи глав государств американская сторона заявила о том, что разрешит американским компаниям продолжить поставлять свою продукцию Huawei. Что касается вопросов о том, когда и как американская сторона планирует выполнить свои обязательства, то это затрагивает их собственную репутацию и степень доверия к ним. Мир наблюдает за этим", - указал он.

"Надеемся, что США сдержат свое слово, прекратят оказывать необоснованное давление на китайские компании, включая Huawei, и перестанут вводить санкции против них", - резюмировал он.

В воскресенье президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что американские власти планируют продлить лицензию для Huawei, срок которой истечет в понедельник, 19 августа. "В настоящий момент намного более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, потому что они - угроза для национальной безопасности", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что в скором времени примет окончательное решение.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

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