Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обеспокоен тем, что Северная Корея недавно осуществила пуски ракет малой дальности, но надеется, что Пхеньян вернется к столу переговоров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да, я хотел бы, чтобы они этого не делали", - заявил Помпео в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, беспокоят ли его эти ракетные пуски. При этом он отметил, что США "не вернулись к переговорному столу так быстро, как надеялись", так как на этом пути возникли "некоторые препятствия", о которых Вашингтон знал. Помпео выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын вернется к переговорам.

По мнению южнокорейских военных, КНДР утром в пятницу, 16 августа, осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.

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