Американский Центр контроля и предотвращения заболеваний (CDC) сообщил о загадочной и тяжелой болезни, которая поражает любителей курить вейп. С 28 июня по 15 августа в 28 штатах страны было зафиксировано 94 случая тяжелого поражения легких, вызванного употреблением электронных сигарет или вейпа. Основная масса пострадавших - молодые люди и подростки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Также зафиксировано несколько неподтвержденных случаев. Расследование продолжается. Системы здравоохранения США получили от CDC соответствующие предупреждения. Сообщается, что заболевание не заразно.

Симптомы загадочной болезни - одышка, усталость, боль в груди, кашель и потеря веса, которые длятся в течение нескольких недель или даже месяцев. В некоторых случаях наблюдались рвота, диарея, повышение температуры. Пациенты, обратившиеся с жалобами в клиники, курили вейпы с никотином, а также с каннабисом. Пока неизвестно, какие именно составляющие вызвали симптом - некоторые из пострадавших признались, что использовали смеси для курения домашнего изготовления. В настоящее время некоторые пациенты находятся в реанимации, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких.