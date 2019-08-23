Китай, похоже, активизирует посредничество между Японией и Южной Кореей на фоне эскалации их торгового спора. Этот шаг может подтолкнуть США к более активному участию в регионе, сообщает CNBC.



Министры иностранных дел трех азиатских стран встретились в Китае для обсуждения вопросов торговли и сотрудничества. На трехсторонней встрече министр иностранных дел Китая Ван И призвал Токио и Сеул урегулировать свои разногласия "путем диалога", передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Китай будет работать с Южной Кореей и Японией, чтобы продолжать расширять и углублять наше сотрудничество совместно для поддержания многосторонности и свободной торговли", - добавил он.

С 4 июля для экспорта в Южную Корею трех видов материалов (фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов), используемых в процессе производства полупроводников и дисплеев, требуются индивидуальные заявки.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!