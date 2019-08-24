https://news.day.az/world/1149940.html В московских аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", во Внуково задержаны шесть рейсов, два отменены. В Домодедово задержано 25 рейсов и еще десять отменены, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Жуковском и Шереметьево отмененных и задержанных рейсов нет.
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