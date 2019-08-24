Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", во Внуково задержаны шесть рейсов, два отменены. В Домодедово задержано 25 рейсов и еще десять отменены, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Жуковском и Шереметьево отмененных и задержанных рейсов нет.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!