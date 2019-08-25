Объединенные Арабские Эмираты ведут подготовку к проведению Международного форума по вопросам современных технологий усиления дождя, который в январе 2020 года соберет в Абу-Даби экспертов в области искусственного вызывания осадков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, из-за нехватки воды по всему миру набирают обороты разработки технологий провоцирования дождей и в этой связи ОАЭ находятся на передовой по разработке и внедрению различных инновационных проектов, передает Day.Az.

ОАЭ планирует на этом форуме продемонстрировать свои достижения в этой области. Исследовательская программа ОАЭ по этой проблематике разработала новые методики, связанные с посевом облаков, посредством динамических, научных и технологических инноваций. В настоящее время программа разрабатывает экономически эффективные, устойчивые и экологичные решения проблемы нехватки воды.

Как ранее заявил министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Хани Бин Ахмед Аль Зейуди, значительное увеличение количества осадков, получаемых в ОАЭ, можно объяснить успехом посева облаков. "Наше сотрудничество с ведущими экспертами и исследователями со всего мира в рамках программы по усилению дождя определенно увеличит водоснабжение страны в будущем", - добавил он.

Отмечается, что профессор Масдарского института науки и технологии в Абу-Даби Линда Зоу завершила новаторский проект, исследующий возможность увеличения количества осадков с помощью уникальных "наноматериалов, высеиваемых в облака. Реальные испытания начались в августе этого года, проект был настолько успешным, что стало рентабельно крупномасштабное производство этих наноматериалов, которые уже находятся в разработке.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!