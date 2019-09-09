Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили факт ввода в строй Ираном центрифуг нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление официального представителя организации.

Эксперты МАГАТЭ в ходе процесса верификации установили, что по состоянию на минувшее воскресенье Иран "установил или устанавливал" на ядерном объекте в Натанзе 22 центрифуги типа IR-4, одну центрифугу типа IR-5, 30 центрифуг типа IR-6 и три центрифуги типа IR-6s, отмечается в заявлении организации. МАГАТЭ также сообщает, что Иран уведомил его о том, что он намерен установить каскад из 164 центрифуг типов IR-4 и IR-2m.

AFP отмечает, что ввод в строй центрифуг нового поколения позволит Ирану увеличить запасы обогащенного урана до уровней, превышающих разрешенные ядерным соглашением с мировыми державами, Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заключенным в 2015 году.

В воскресенье МАГАТЭ сообщило, что власти Ирана проинформировали исполняющего обязанности генерального директора этой организации Корнела Феруцэ на переговорах в Тегеране о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Как информировал ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран в пятницу приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности.

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