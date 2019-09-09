В турецкой провинции Ван на западе страны произошло землетрясение силой 4,3 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Очаг землетрясения был расположен на глубине 21,26 километра. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях", - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 12:56 по местному времени

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

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