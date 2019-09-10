Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна "идет широкими шагами" по пути к великому возрождению нации. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время Китай при решительном руководстве ЦК КПК, ядром которого является [председатель Китая] товарищ Си Цзиньпин, твердо привержен плану из пяти компонентов", - отметил дипломат. Среди них он назвал строительство экономики, политики, культуры, социальной сферы и стратегии "четырех всесторонних аспектов" (построение среднезажиточного общества, углубление реформ, управление страны по законам и строгое внутрипартийное управление). Посол добавил, что Россия и Китай - хорошие друзья и добрые соседи.

Лозунг "китайской мечты" провозгласил Си Цзиньпин сразу после прихода к власти в 2012 году. Официальная его трактовка, представленная на XVIII съезде КПК, гласит, что мечта китайского народа тесно связана с мечтами народов всех стран, а осуществление "китайской мечты" возможно только в мирной обстановке на планете и при стабильности мирового порядка.

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