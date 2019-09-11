Президент США Дональд Трамп призвал приспустить флаги в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Настоящим я, Дональд Трамп, президент США, объявляю 11 сентября 2019 года Днем патриота. Я призываю все департаменты, агентства и ведомства США приспустить флаги на День патриота в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В среду 18-я годовщина атаки террористической организации "Аль-Каида" на символ делового Нью-Йорка - башни Всемирного торгового центра.

В сентябре 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 пропали без вести.

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