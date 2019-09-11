Загадочный объект был замечен в небе над одним из швейцарских городов. Пользователи Сети предположили, что серый "цилиндр" - не что иное, как еще одно доказательство "существования" НЛО, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадры были сделаны в небе над городом Золотурн. В ролике, опубликованном в Сети, видно, что в воздухе вертикально взлетает объект, внешне напоминающий цилиндр. Ряд пользователей также предположил, что у загадочного "гуманоида" имеются голова и хвост.

"Внешне похоже на гуманоида в плаще", - написал один из комментаторов.

Другой пользователь поддержал эту версию и отметил, что данный ролик является "сенсацией", пишет The Daily Star.

Однако нашлись и те, кто увидел в неопознанном объекте воздушный шар и даже "падшего ангела". К настоящему моменту достоверной информации о том, чем на самом деле является таинственное "НЛО", пока нет. Кадры были опубликованы на YouTube.

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