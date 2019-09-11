Президенты Ирана и Франции Хасан Роухани и Эммануэль Макрон в среду провели первый телефонный разговор после третьего этапа сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке, передает РИА Новости.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента, Роухани заявил Макрону о готовности вернуться к выполнению положений соглашения по иранской атомной программе в случае наличия окончательных соглашений с Европой по реализации ядерной сделки.

В свою очередь президент Франции заверил, что Париж продолжает работать в этом направлении.

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