https://news.day.az/world/1155479.html В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие
В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие
Четверо представителей афганского спецназа погибли, трое получили ранения в результате взрыва около базы в Кабуле. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в Кабуле. Поступали сообщения о том, что рядом с базой слышна стрельба. Согласно заявлению МВД, взрывное устройство привел в действие смертник, после взрыва столкновений около базы не было.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
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