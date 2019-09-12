Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего мальчика, пытавшегося спасти дедушку при пожаре в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба СК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате несчастного случая 30 августа шестилетний ребенок получил ожоги более 90% тела. В тот день на даче он пошел в баню вместе с дедушкой. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения, и огонь перекинулся на него. Дедушка погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу. Позже ребенка перевезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось.

Председатель СК выразил соболезнования родным и близким Святослава, а также поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли исчерпывающие меры для спасения ребенка. Бастрыкин также подчеркнул, что "подвиг и достойный поступок маленького Святослава навсегда останется в нашей памяти и станет достойным примером для подрастающего поколения".

"Святослав, наряду с юными героями Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым, также отдал жизнь, спасая родного человека. Этот поступок маленького мальчика, который не бросил своего дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки", - добавляется в сообщении.



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